В Женеве состоялась учредительная конференция швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 сентября в Женеве состоялась учредительная конференция швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (SACCI). В мероприятии, организованном при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и посольства Азербайджана в Швейцарии, приняли участие представители компаний-членов палаты, а также государственных структур обеих стран.

Как сообщает в четверг Trend, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре, президент швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты Клод Хейги, председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, руководитель Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, президент SOCAR Trading Мариам Алмасзаде и генеральный директор ISR Holding Рауф Халилов выступили на мероприятии с речами о сотрудничестве между двумя странами, деятельности палаты, расширении связей между бизнесменами.

Начальник отдела двусторонних экономических отношений Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и представитель Федерального совета по торговым соглашениям, сопредседатель Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и Федеральным Советом Швейцарии посол Эрвин Боллингер, направив поздравительное письмо участникам конференции, пожелал успехов в работе палаты, выразив поддержку правительства Швейцарии.

В рамках мероприятия были проведены презентации механизмов поддержки Агентства Азербайджана по развитию МСБ в Азербайджане субъектам МСБ, инвестиционного потенциала Азербайджана - со стороны AZPROMO, интерактивных платформ и сайта палаты - со стороны SACCI.

Затем была утверждена структура палаты, избраны правление и новые члены палаты, обсуждена работа, которую предстоит проделать в предстоящий период, организованы двусторонние встречи между азербайджанскими и швейцарскими компаниями - членами SACCI.

(Перевод: Фидан Мустафаева)