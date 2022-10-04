ICAO высоко оценила уровень безопасности полетов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международная организация гражданской авиации (ICAO) провела очередной широкомасштабный аудит ICAO Coordinated Validation Missions (ICVM) на соответствие международным стандартам безопасности полетов в сфере гражданской авиации в Азербайджане в рамках универсальной программы аудита контроля безопасности (USOAP).

Как сообщили во вторник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, в ходе аудита соответствие международным стандартам по обеспечению безопасности полетов и организации государственного контроля последовательно проверялось по восьми критическим элементам.

"Эти элементы включают в себя законодательство, организационную структуру, контроль выполнения полетов, контроль летной годности воздушных судов, контроль стандартов аэронавигации, контроль эксплуатантов аэродромов, оформление свидетельств, расследование авиационных происшествий. По оценке результатов длившегося более трех месяцев аудита штаб-квартирой организации, согласно предварительному отчету Валидационного комитета от 26 сентября 2022 года, эффективное внедрение системы управления безопасностью полетов в Азербайджане и соответствие стандартам ICAO было установлено на уровне 80 процентов", - сказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что этот показатель на пять процентов превышает среднемировой и европейский показатели, установленные ICAO до 2025 года, и считается очень хорошим достижением.

"В то же время этот показатель значительно превышает показатель соответствия в 66 процентов, определенный в ходе аудита, проведенного в Азербайджане в 2018 году", - добавили в министерстве.

В связи с положительными результатами аудита ICAO направила письмо в адрес министерства цифрового развития и транспорта и поздравила правительство Азербайджана и Государственное агентство гражданской авиации при министерстве с достигнутыми успехами. В письме также была выражена готовность обсудить направления деятельности по дальнейшему наращиванию контрольного потенциала агентства.