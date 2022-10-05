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Центробанк Азербайджана начнет публиковать "Индекс жалоб" по ОСАГО

Экономика Материалы 5 октября 2022 13:09 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана начнет публиковать "Индекс жалоб" по ОСАГО

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана продолжает деятельность по развитию страхового сектора, укреплению общественного доверия к страховым услугам.

Как передает Trend в среду со ссылкой на ЦБА, одним из шагов, предпринятых в рамках проводимых реформ, является справедливое регулирование страховых случаев по виду обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) и создание механизмов определения страховых взносов на основе факторов риска.

ЦБА решил публиковать "Индекс жалоб" по поступающим жалобам с целью повышения информированности потребителей и улучшения деятельности страховщиков в отношении потребителей в сфере обязательного автострахования.

Индекс жалоб будет рассчитываться по каждому страховщику на основе данных, полученных за последний год с даты публикации и будет обновляться на основе ежемесячных данных.

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