МВФ ожидает увеличения профицита счета текущих операций платежного баланса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составит 31,7 процента от ВВП, сообщает Trend во вторник со ссылкой на глобальный экономический прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, этот показатель в 2023 году прогнозируется на уровне 31,4 процента ВВП.

Что касается прогноза на 2027 год, то профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана прогнозируется на уровне 9,6 процента, говорится в сообщении МВФ.

Отметим, что июльский прогноз МВФ предусматривал, что эти показатели составят 24,6 процента от ВВП в 2022 году, а в 2023 году - 21,6 процента. Прогноз на 2027 год остался неизменным.

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