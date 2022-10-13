Ожидается утверждение законопроекта по аукционам для проектов ВИЭ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ожидает утверждение системы аукционов для проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Кямран Гусейнов на 3-м Каспийско-Европейском форуме в Германии.

“Мы работаем с несколькими партнерами и заинтересованными сторонами над разработкой системы аукционов для проектов в области возобновляемых источников энергии, а также над шаблонами соглашений о покупке электроэнергии. Законопроект об этом уже представлен в Кабинет министров, и ожидается, что законодательство будет одобрено в ближайшее время”, - сказал он.

Гусейнов отметил, что также планируется утвердить проект правил применения схемы учета и расчета нетто.

“Азербайджан уделяет значительное внимание "зеленому" переходу. Были определены национальные приоритеты, в том числе по созданию пространства "зеленой" энергетики. Азербайджан поставил перед собой цель увеличить производство возобновляемой энергии с нынешних 17 процентов до 30 процентов к 2030 году, а также сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов”, - добавил он.

Twitter: @mariiiakhm