В Азербайджане импорт пластмассовых шприцев с 2025 г. освобождается от таможенной пошлины

БАКУ /Trend/ - Импорт в Азербайджан пластмассовых шприцев емкостью 2 мл и менее, от 2 до 5 мл, от 5 до 10 мл, от 10 до 20 мл и других пластмассовых шприцев с иглой и без иглы с 31 декабря 2024 года освобождается от таможенной пошлины.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в изменении, внесенном Кабинетом министров в "Номенклатуру товаров внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин".

До 31 декабря 2024 года ввоз одного шприца емкостью 2 мл или меньше с иглой или без нее будет облагаться пошлиной в размере 0,02 доллара США, от 2 до 5 мл - 0,025 доллара США, от 5 до 10 мл - 0,03 доллара США, от 10 до 20 мл - 0,04 доллара США, остальные виды - 0,04 доллара США.

Отметим, что импорт в страну инсулиновых пластмассовых шприцев с иглой или без нее емкостью 1 мл или меньше освобожден от таможенной пошлины.

(Перевод: Нубар Кулузаде)