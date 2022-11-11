Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Министр энергетики Азербайджана назвал объем экспорта газа в Европу с начала года

Экономика Материалы 11 ноября 2022 12:30 (UTC +04:00)
Министр энергетики Азербайджана назвал объем экспорта газа в Европу с начала года

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-октябре 2022 года экспортировал в Европу 9,3 миллиарда кубометров газа.

Как передает Trend, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

В публикации говорится, что экспорт газа в Турцию составил 6,9 миллиарда, в Грузию - 2 миллиарда кубометров.

Шахбазов отметил, что экспорт газа в нынешнем году вырос на 17,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отметим, что в целом в январе-октябре 2022 года из Азербайджана было экспортировано 18,2 миллиарда кубометров газа.

Twitter: @mariiiakhm

Министр энергетики Азербайджана назвал объем экспорта газа в Европу с начала года
Министр энергетики Азербайджана назвал объем экспорта газа в Европу с начала года
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости