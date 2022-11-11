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Есть особое поручение главы государства по снижению зависимости от импорта пшеницы - Самир Шарифов

Экономика Материалы 11 ноября 2022 14:54 (UTC +04:00)
Есть особое поручение главы государства по снижению зависимости от импорта пшеницы - Самир Шарифов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Есть особое поручение Президента Ильхама Алиева по снижению зависимости страны от импорта пшеницы и начата конкретная работа в этом направлении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

По его словам, ведется работа по созданию соответствующих резервов в сферах, которые считаются стратегическими.

«В связи с этим существует специальная программа. В то же время ведется работа по обновлению продовольственных резервов», - сказал Шарифов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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