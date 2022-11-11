Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 30 ноября на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Royalbank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется жилое помещение площадью 81,32 квадратных метра, расположенное по адресу: город Баку, Хазарский район, поселок Бузовна, ул. Расима Иманова, 4, кв № 62. Его стартовая цена составит 32 тысячи манатов.

Участник торгов должен будет заплатить аукционной организации пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе должны представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефон для дополнительной информации: (+99455) 206-66-67.