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Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

Экономика Материалы 14 ноября 2022 10:12 (UTC +04:00)
Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 30 ноября на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Standard Bank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется нежилое помещение площадью 143,2 квадратных метра, расположенное по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 56а. Его стартовая цена составит 300 тысяч манатов.

Участник торгов должен будет заплатить аукционной организации пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе должны представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефон для дополнительной информации: (+99455) 206-66-67.

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