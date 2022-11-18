Должна быть разработана концепция экспорта азербайджанского меда - председатель ассоциации

БАКУ /Trend/ - Должна быть разработана концепция по экспорту азербайджанского меда.

Об этом сказал в пятницу Trend председатель правления Общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" Бадраддин Хасратов.

По его словам, в настоящее время объем экспорта меда находится на очень низком уровне.

"Это связано с рядом причин. Необходимо исследование рынков, продвижение азербайджанского меда. Кроме того, мед не экспортируется в европейские страны, так как европейский рынок не принимает продукты животного происхождения из Азербайджана. Однако Агентство пищевой безопасности Азербайджана уже начало переговоры по этому вопросу. Европейский рынок - стабильный и дорогой рынок", - сказал Хасратов.

Он отметил, что азербайджанский мед - это продукт премиум-класса.

"К примеру, в арабских странах мед такого же качества, как азербайджанский, стоит более 100 долларов, однако мы экспортируем мед лишь в небольшое количество стран", - сказал Хасратов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)