Транспортный потенциал Азербайджана окажет значительное влияние на развитие международной торговли

БАКУ /Trend/ - Крупные реконструкционные проекты в различных областях, которые Азербайджан реализует на землях, освобожденных от армянской оккупации, откроют новые экономические возможности.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Пакистанского центра глобальных и стратегических исследований Халид Таймур Акрам.

Он отметил, что после освобождения своих земель Азербайджан активно занимается развитием и диверсификацией в областях энергетики, транспорта, линий связи на глобальном уровне.

По словам эксперта, масштабное развитие транспортных сетей на маршрутах Восток-Запад, Север-Юг и Юг-Запад подразумевает огромный потенциал экономического роста не только для Азербайджана, но и для Грузии, Турции, России, Армении, Ирана и многих других стран.

"Это охватывает экономические интересы всех заинтересованных стран на региональном и даже глобальном уровнях. Очевидно, что эти маршруты тесно связаны и даже дополняют друг друга, поскольку обладают потенциалом оказывать долгосрочное влияние на международную торговлю", - добавил Акрам.

Например, это проект Зангезурского коридора, запуск которого создаст новые экономические связи, региональные транспортные и коммуникационные линии, а также укрепит сотрудничество во многих других областях, представляющих взаимный интерес для региональных заинтересованных сторон, отметил эксперт.

Устойчивое экономическое развитие, социальный прогресс, управление логистикой и современные транспортные/коммуникационные системы являются важными составляющими новых проектов, которые Азербайджан реализует на освобожденных землях.

Twitter: @mariiiakhm