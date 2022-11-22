Обсуждено расширение сотрудничества в ряде сфер между Азербайджаном и Сербией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Существует потенциал для расширения связей в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительства, энергетики, информационных технологий и других областях между Азербайджаном и Сербией.

Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на прошедшем в Белграде азербайджано-сербском бизнес-форуме, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Мамедов рассказал о проводимых экономических реформах в Азербайджане, благоприятных возможностях, созданных для предпринимателей и инвесторов, отметил, что бизнес-форум будет способствовать расширению экономических связей, созданию новых возможностей для сотрудничества.

Специальный советник министра экономики Сербии Миряна Филипович подчеркнула заинтересованность страны в расширении связей с Азербайджаном.

Выступивший на форуме председатель правления Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров рассказал об инвестиционных возможностях экономической зоны, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов – о возможностях расширения сотрудничества между МСБ Азербайджана и Сербии, руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев – о созданном в стране благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, экспортном потенциале.

В ходе визита азербайджанская делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде и почтила его память.

Отметим, что форум состоялся 21 ноября при совместной организации Торгово-промышленной палаты Сербии (CCIS) и Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).