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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 26 ноября 2022 11:26 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

14 ноября

1,7

21 ноября

1,7

15 ноября

1,7

22 ноября

1,7

16 ноября

1,7

23 ноября

1,7

17 ноября

1,7

24 ноября

1,7

18 ноября

1,7

25 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0242 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0002 маната и составил 1,7585 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

14 ноября

1,7531

21 ноября

1,7475

15 ноября

1,7545

22 ноября

1,7439

16 ноября

1,7586

23 ноября

1,7535

17 ноября

1,7632

24 ноября

1,7759

18 ноября

1,7622

25 ноября

1,7717

Средний курс за неделю

1,7583

Средний курс за неделю

1,7585

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс вырос на 0,0001 маната и составил 0,028 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

14 ноября

0,0280

21 ноября

0,0280

15 ноября

0,0279

22 ноября

0,0280

16 ноября

0,0276

23 ноября

0,0280

17 ноября

0,0281

24 ноября

0,0281

18 ноября

0,0281

25 ноября

0,0280

Средний курс за неделю

0,0279

Средний курс за неделю

0,0280

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0913 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

14 ноября

0,0915

21 ноября

0,0913

15 ноября

0,0914

22 ноября

0,0913

16 ноября

0,0914

23 ноября

0,0913

17 ноября

0,0913

24 ноября

0,0913

18 ноября

0,0914

25 ноября

0,0913

Средний курс за неделю

0,0914

Средний курс за неделю

0,0913
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