Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
14 ноября
|
1,7
|
21 ноября
|
1,7
|
15 ноября
|
1,7
|
22 ноября
|
1,7
|
16 ноября
|
1,7
|
23 ноября
|
1,7
|
17 ноября
|
1,7
|
24 ноября
|
1,7
|
18 ноября
|
1,7
|
25 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0242 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0002 маната и составил 1,7585 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
14 ноября
|
1,7531
|
21 ноября
|
1,7475
|
15 ноября
|
1,7545
|
22 ноября
|
1,7439
|
16 ноября
|
1,7586
|
23 ноября
|
1,7535
|
17 ноября
|
1,7632
|
24 ноября
|
1,7759
|
18 ноября
|
1,7622
|
25 ноября
|
1,7717
|
Средний курс за неделю
|
1,7583
|
Средний курс за неделю
|
1,7585
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс вырос на 0,0001 маната и составил 0,028 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
14 ноября
|
0,0280
|
21 ноября
|
0,0280
|
15 ноября
|
0,0279
|
22 ноября
|
0,0280
|
16 ноября
|
0,0276
|
23 ноября
|
0,0280
|
17 ноября
|
0,0281
|
24 ноября
|
0,0281
|
18 ноября
|
0,0281
|
25 ноября
|
0,0280
|
Средний курс за неделю
|
0,0279
|
Средний курс за неделю
|
0,0280
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0913 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
14 ноября
|
0,0915
|
21 ноября
|
0,0913
|
15 ноября
|
0,0914
|
22 ноября
|
0,0913
|
16 ноября
|
0,0914
|
23 ноября
|
0,0913
|
17 ноября
|
0,0913
|
24 ноября
|
0,0913
|
18 ноября
|
0,0914
|
25 ноября
|
0,0913
|
Средний курс за неделю
|
0,0914
|
Средний курс за неделю
|
0,0913