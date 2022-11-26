Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 14 ноября 1,7 21 ноября 1,7 15 ноября 1,7 22 ноября 1,7 16 ноября 1,7 23 ноября 1,7 17 ноября 1,7 24 ноября 1,7 18 ноября 1,7 25 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0242 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0002 маната и составил 1,7585 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 14 ноября 1,7531 21 ноября 1,7475 15 ноября 1,7545 22 ноября 1,7439 16 ноября 1,7586 23 ноября 1,7535 17 ноября 1,7632 24 ноября 1,7759 18 ноября 1,7622 25 ноября 1,7717 Средний курс за неделю 1,7583 Средний курс за неделю 1,7585

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс вырос на 0,0001 маната и составил 0,028 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 14 ноября 0,0280 21 ноября 0,0280 15 ноября 0,0279 22 ноября 0,0280 16 ноября 0,0276 23 ноября 0,0280 17 ноября 0,0281 24 ноября 0,0281 18 ноября 0,0281 25 ноября 0,0280 Средний курс за неделю 0,0279 Средний курс за неделю 0,0280

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0913 маната за турецкую лиру.