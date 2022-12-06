В Азербайджане еще ряду субъектов МСБ выданы стартап-сертификаты

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще ряду субъектов МСБ.

Таким образом, число субъектов МСБ в Азербайджане, получивших стартап-сертификаты, достигло 78, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

Стартап-сертификаты выданы на проекты онлайн-платформы виртуальной реальности (маркетплейс) ООО "VR Home", онлайн-платформы для управления недвижимостью и жилыми комплексами ООО "Probill", онлайн-тренинг по технологии блокчейн ООО "Blokchain Academy" и онлайн викторина индивидуального предпринимателя Эйваза Ахмадзаде.

Напомним, что стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года с даты его получения.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в агентство по вопросу выдачи стартап-сертификатов. С формой заявки и другими необходимыми документами можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi