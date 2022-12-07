Названа сумма льготных кредитов в Азербайджане в аграрной сфере

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана продолжает поддерживать проекты, способствующие развитию сельскохозяйственной отрасли.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На сегодня Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики предоставил льготных кредитов на сумму около 70 миллионов манатов 73 проектам в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Так, в 2019 году на проект по производству и упаковке меда и продуктов пчеловодства ООО "Apiaz" был предоставлен льготный кредит в размере 120 тысяч манатов", - говорится в публикации