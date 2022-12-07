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Названа сумма льготных кредитов в Азербайджане в аграрной сфере

Экономика Материалы 7 декабря 2022 11:29 (UTC +04:00)
Названа сумма льготных кредитов в Азербайджане в аграрной сфере

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана продолжает поддерживать проекты, способствующие развитию сельскохозяйственной отрасли.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На сегодня Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики предоставил льготных кредитов на сумму около 70 миллионов манатов 73 проектам в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Так, в 2019 году на проект по производству и упаковке меда и продуктов пчеловодства ООО "Apiaz" был предоставлен льготный кредит в размере 120 тысяч манатов", - говорится в публикации

Названа сумма льготных кредитов в Азербайджане в аграрной сфере
Названа сумма льготных кредитов в Азербайджане в аграрной сфере
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