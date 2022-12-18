Обнародованы основные направления развития Зангилана

БАКУ /Trend/ - Есть пять основных направлений развития, которые будут напрямую способствовать устойчивому будущему Зангилана. К таким направлениям относятся сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, транспорт и логистика, туризм, зеленая энергетика.

Как сообщает Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на брифинге, посвященном работе, проделанной в рамках I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории, и предстоящим планам.

В.Гаджиев отметил, что на участке Зангезурского коридора, проходящем по территории Азербайджана, работы по строительству железнодорожной линии завершены на 40 процентов, автомобильной дороги – на 70 процентов. Процесс строительства железной и автомобильных дорог – составных элементов Зангезурского коридора, призванного соединить страны Востока и Запада – продолжается.

«Хотя процесс реконструкции Восточного Зангезура сопряжен с достаточным количеством трудностей, в то же время есть большие возможности. Одна из основных проблем связана с разминированием и безопасностью. Обеспечение безопасности, стабильности и спокойствия является приоритетом для достижения устойчивости в городах и селах. Одним из главных препятствий для усилий по восстановлению и безопасного возвращения вынужденных переселенцев является массовое загрязнение освобожденных от оккупации территорий минами и другими взрывными устройствами. В настоящее время продолжается процесс разминирования Восточного Зангезура», - сказал В.Гаджиев.