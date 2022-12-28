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В Азербайджане обсуждены приоритеты деятельности Центра анализа и координации промышленной революции на 2023 г.

Экономика Материалы 28 декабря 2022 17:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане обсуждены приоритеты деятельности Центра анализа и координации промышленной революции на 2023 г.

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены приоритетные направления деятельности Центра анализа и координации промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана на 2023 год.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, состоялось заседание Наблюдательного совета 4SIM под председательством министра экономики Микаила Джаббарова.

На заседании была представлена информация о мерах, проведенных в области управления 4SIM в течение 2021-2022 годов.

Кроме того, были приняты соответствующие решения по смете доходов и расходов на 2022 год, а также по другим вопросам.

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