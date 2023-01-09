ЦБ Азербайджана утвердил новые нормы по обязательным резервам

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 28 декабря 2022 года утвердило новые нормы обязательных резервов для банков.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, будут применяться следующие обязательные нормы резервов: обязательные резервы для банков по вкладам в национальной валюте физлиц и частных предпринимателей устанавливаются на уровне пяти процентов, по депозитам физлиц и частных предпринимателей в иностранной валюте - шести процентов, по депозитам юрлиц в национальной валюте на общую сумму до одного миллиарда манатов - пяти процентов, по депозитам юрлиц в национальной валюте на общую сумму более одного миллиарда манатов - 10 процентов, по вкладам юрлиц в иностранной валюте на сумму, эквивалентную до 750 млн манатов - шести процентов, по вкладам юрлиц в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 750 млн манатов - 12 процентов, по депозитам, привлеченным в драгоценных металлах - на уровне пяти процентов.

Нормативы обязательных резервов по обязательствам перед финансовым сектором-нерезидентом и расчетам с международными финансовыми организациями сохранены неизменными на нулевом уровне.

Решением ЦБА с января 2023 года все банки должны рассчитывать обязательные резервы по новым нормативам, и вести обязательные резервы по новым нормативам, начиная с 15 февраля 2023 года.