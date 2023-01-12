Центробанк Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 12 января на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошли два аукциона по размещению 168-дневных и 252-дневных краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе первого аукциона девять инвесторов подали 13 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 23 190 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 9633,2688 маната (8,16 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 15 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 29 июня 2023 года.

По итогам второго аукциона девять инвесторов подали 12 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 19 890 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 9412,6982 маната (8,91 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 15 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 21 сентября 2023 года.