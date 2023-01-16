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В Азербайджане пройдет международный агрофорум

Экономика Материалы 16 января 2023 13:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдет международный агрофорум

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 16-17 февраля пройдет азербайджано-турецкий агрофорум "Agro Business Forum Azerbaijan-2023".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию субъектов малого и среднего бизнеса и клубов, "Agro Business Forum Azerbaijan-2023" пройдет в формате форум-выставка.

"Основной целью проведения выставки является расширение возможностей продажи продукции со стороны микро-, малых и средних предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в форуме-выставке примут участие представители Азербайджана, Израиля, Российской Федерации, Германии, Франции, Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Венгрии и более 10 известных турецких компаний.

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