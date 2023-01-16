В Азербайджане пройдет международный агрофорум

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 16-17 февраля пройдет азербайджано-турецкий агрофорум "Agro Business Forum Azerbaijan-2023".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию субъектов малого и среднего бизнеса и клубов, "Agro Business Forum Azerbaijan-2023" пройдет в формате форум-выставка.

"Основной целью проведения выставки является расширение возможностей продажи продукции со стороны микро-, малых и средних предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в форуме-выставке примут участие представители Азербайджана, Израиля, Российской Федерации, Германии, Франции, Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Венгрии и более 10 известных турецких компаний.