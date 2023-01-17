Количество абонентов Азерсу выросло на 3,9 процента

БАКУ /Trend/ - В прошлом году количество абонентов ОАО "Азерсу" выросло на 3,9 процентов.

Об этом сообщили во вторник Trend в ведомстве.

По состоянию на 1 января 2023 года в стране насчитывалось 1 748 832 абонента зарегистрированных в качестве пользователей услуг питьевого водоснабжения и водоотведения. 1 679 880 абонентов или 96,1% от общего числа, относятся к группе населения, а 68 952, или 3,9%, не относятся к группе населения.

Увеличение количества абонентов в течение года произошло в основном за счет присоединения потребителей к централизованным сетям питьевой и сточной воды в результате реализации новых проектов, регистрации владельцев вновь построенных индивидуальных жилых домов в качестве абонентов с получением технических условий, а также выявления и регистрации случаев незаконного использования услуг питьевой воды и канализации.

По состоянию на 1 января 2023 года 88,8% абонентов ОАО "Азерсу" обеспечены счетчиками. В настоящее время уровень учета абонентов по группе "Население" составляет 88,6%, а по другим группам - 95,6%.

(Перевод: Нубар Кулузаде)