Болгария и Греция договорились возобновить проект нефтепровода из Александруполиса в Бургас

БАКУ /Trend/ - Власти Болгарии и Греции согласились быстро возобновить строительство 300-километрового трубопровода для транспортировки нефти из греческого порта Александруполис в болгарский Бургас, заявил Президент Болгарии Румен Радев, слова которого приводят греческие СМИ, передает Trend во вторник со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы договорились с премьер-министром Греции... как можно быстрее возобновить проект Бургас-Александруполис, но на этот раз поставки должны идти из Александруполиса в Бургас", - сказал Радев на форуме "Болгарская энергетика - Стратегия 2023-2053".

По его словам, "это нужно нашему НПЗ, также другим НПЗ Черноморского региона, чтобы они могли получать нефть со всего мира".

Министр энергетики Болгарии Россен Христов выразил надежду, что в ближайшие недели будет подписан меморандум о взаимопонимании с Грецией, который позволит двум странам начать работу над структурой проекта трубопровода.

Ранее проект трубопровода, который Россия, Болгария и Греция задумали более 25 лет назад, предполагал транспортировку по маршруту Бургас-Александруполис – от болгарского черноморского порта в греческий порт на побережье Эгейского моря. Протяженность системы должна была составить 280 км, мощность - 35 млн тонн в год с возможным расширением до 50 млн тонн. Реализация проекта позволила бы доставлять нефть из РФ и Казахстана по суше в обход перегруженных черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

В марте 2007 года Россия, Болгария и Греция подписали межправительственное соглашение о строительстве нефтепровода. В церемонии подписания документа приняли участие Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Греции Константинос Караманлис и глава правительства Болгарии Сергей Станишев. Стоимость строительства оценивалась тогда в сумму около 1 млрд евро.

С целью проектирования, строительства и эксплуатации нефтепровода в 2008 году в Амстердаме была учреждена международная проектная компания Trans-Balkan Pipeline B.V. (далее - TBP). России в капитале TBP через "ТК-БА" (при участии "Транснефти", "Роснефти" и "Газпром нефти") принадлежал 51%, остальная часть была разделена поровну между Болгарией и Грецией.

После выхода в 2012 году Болгарии в одностороннем порядке из межправительственного соглашения проект Бургас-Александруполис был заморожен. По решению акционеров TBP была ликвидирована 12 июня 2019 года.