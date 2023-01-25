В Азербайджане учреждена новая горнодобывающая компания

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и ООО "StarMining" учредили новую горнодобывающую компанию - ООО "Shahbulaq Mining".

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что новая компания создана в целях реализации Шахбулагского каменного карьера на освобожденных территориях Азербайджана.

"В настоящее время проводятся геологоразведочные работы с целью уточнения запасов месторождения "Шахбулаг", расположенного в Агдамском районе", - написал министр.

Новость обновляется