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В Азербайджане учреждена новая горнодобывающая компания

Экономика Материалы 25 января 2023 16:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане учреждена новая горнодобывающая компания

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и ООО "StarMining" учредили новую горнодобывающую компанию - ООО "Shahbulaq Mining".

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что новая компания создана в целях реализации Шахбулагского каменного карьера на освобожденных территориях Азербайджана.

"В настоящее время проводятся геологоразведочные работы с целью уточнения запасов месторождения "Шахбулаг", расположенного в Агдамском районе", - написал министр.

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В Азербайджане учреждена новая горнодобывающая компания
В Азербайджане учреждена новая горнодобывающая компания
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