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За два года ювелирный рынок Азербайджана вырос в 3,8 раза - Микаил Джаббаров

Экономика Материалы 27 января 2023 17:46 (UTC +04:00)
За два года ювелирный рынок Азербайджана вырос в 3,8 раза - Микаил Джаббаров

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В 2022 году оборот ювелирных изделий из золота и серебра вырос на 42 процента по сравнению с 2021 годом - до 152,835 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что за последние два года ювелирный рынок Азербайджана вырос в 3,8 раза.

Отметим, что в 2022 году было импортировано ювелирных изделий из золота и серебра на сумму 71,425 миллиона манатов, а экспортировано - на сумму 19,603 миллиона манатов.

В 2023 году планируется усилить координацию между производителями и крупными торговыми сетями, которые занимаются ювелирным бизнесом и госучреждениями, в том числе Министерством экономики Азербайджана, Государственной налоговой службой, Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса, Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

За два года ювелирный рынок Азербайджана вырос в 3,8 раза - Микаил Джаббаров
За два года ювелирный рынок Азербайджана вырос в 3,8 раза - Микаил Джаббаров
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