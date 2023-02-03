В Хырдалане выставлены на продажу квартиры от 428 манатов в месяц

БАКУ /Trend/ - К списку жилых помещений, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды квартир с обязательством права выкупа, добавлено еще 50 квартир в городе Хырдалан.

Как сообщили в пятницу Trend в Фонде, в жилом комплексе, расположенном на улице Галубия, гражданам на выбор предлагаются 1-, 2- и 3-комнатные полностью отремонтированные квартиры.

Ежемесячная плата за жилую площадь начинается от 428 манатов.

Новые квартиры будут доступны для выбора через Систему электронной ипотеки и кредитных гарантий (EİKZS) c 10 февраля 2023 года. С перечнем предлагаемых квартир в жилых комплексах граждане могут ознакомиться по этой ссылке.

В целях обеспечения прозрачности и оперативности прием заявок полностью электронизирован. После подачи документов в Фонд, в течение 3 рабочих дней, на практике в кратчайшие сроки, завершается процесс рассмотрения заявки, принятия соответствующего решения, оформления договора аренды и передачи квартиры гражданину.

Отметим, что на данный момент в рамках механизма аренды с обязательством выкупа заключены договоры аренды с 3112 гражданами.

Подробную информацию о требованиях к арендаторам, приеме заявлений, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно найти на сайте фонда (www.mcgf.gov.az), позвонив в колл-центр "1549", а информацию об использовании электронной системы можно получить из инструкции, размещенной в EIKZS.