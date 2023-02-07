Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого февраля понизилась на 1,45 доллара относительно предыдущего показателя и составила 82,6 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,43 доллара – до 80,82 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,75 доллара, составив 42,96 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего февраля понизилась на 1,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 79,60 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на седьмое февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.