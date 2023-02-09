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Шахин Мустафаев находится с визитом в Нахчыване

Экономика Материалы 9 февраля 2023 10:58 (UTC +04:00)
Шахин Мустафаев находится с визитом в Нахчыване

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БАКУ /Trend/ - 9 февраля делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым посетила Нахчыван.

Как сообщает в четверг Trend, визит начался с посещения памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Целью визита является изучение и анализ на месте, работ, проведенных в Нахчыванской Автономной Республике в области мелиорации и ирригации, анализ и изучение состояния воды, находящейся в водохранилищах, потребностей в питьевой воде и воде для орошения, достижение дальнейшего улучшения питьевого и оросительного водоснабжения. В числе приоритетных задач также находится проведение анализа природных, водных ресурсов, сельского хозяйства, экологического потенциала Нахчыванской АР, приведение развития этих важных отраслей в соответствие с требованиями нового времени, повышение их экономической эффективности.

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