Азербайджан эволюционно движется к поставленным целям путем проведения глубоких институциональных и бизнес реформ - Мовлан Пашаев (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на протяжении многих лет ведет жесткую монетарную политику, благодаря которой удается сдерживать инфляцию.

Об этом сказал в интервью Trend управляющий партнер PricewaterhouseCoopers (PwC) в Азербайджане Мовлан Пашаев.

По его словам, инфляция, которая сейчас есть в мире, и в том числе в Азербайджане, связана с различными факторами, в частности, резкая трата средств, которая скопилась у населения в период ужесточенных мер пандемии, вследствие чего во многих странах начался "перегрев" экономики.

"Другими факторами роста инфляции в мире можно считать российско-украинскую войну, которая вызвала большие "шоки" в цепочке поставок и росте цен на энергоносители и бытовые товары. Учитывая независимую экономическую политику Азербайджана, в определенной степени нам удается сдерживать инфляцию. Принятие мер по повышению заработных плат, пенсий, стипендий и других социальных выплат, а также продолжение политики финансовой и монетарной дисциплины позволяют сдерживать инфляцию в разумных пределах и в определенной степени компенсировать повышение цен на бытовые товары. Кроме того, мы видим и активную работу антимонопольной службы, которая контролирует потребительский рынок и предотвращает искусственное повышение цен", - сказал он.

Пашаев заявил, что налоговые реформы Азербайджана должны стимулировать развитие экономики и привлечение в страну иностранного капитала.

"Налоговые освобождения и преференции нужны в первую очередь для поддержания имиджа страны путем создания благоприятных условий для ведения бизнеса и инвестиций. Однако, налоговые преференции - не панацея; их нельзя считать главным фактором стимулирования бизнес активности. В первую очередь, бизнесу важна стабильная экономика и регулирующие ее механизмы, защищающие бизнесменов и их инвестиции. Также, считаю важным и роль защиты интеллектуальной собственности. С точки зрения экономической и социальной стабильности для привлечения инвестиций и создания в стране бизнеса Азербайджан принял несколько важных документов (например, Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы, утвержденная в июле 2022 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым). Теперь дело за тщательным исполнением этих мер. Хочу также отметить, что в Азербайджане проходит процесс трансформации в налоговой системе и в ближайшее время ожидается принятие новой налоговой стратегии, где будут отражены все ключевые и необходимые меры, которые еще больше стимулируют развитие экономики и привлекут в Азербайджан дополнительные инвестиции", - отметил управляющий партнер.

Пашаев сказал также, что смотрит оптимистично на дальнейшее развитие экономики Азербайджана.

"Многие руководители в свете нынешних реформ видят большие перспективы для своего развития. Мы в Азербайджане завершили 6-й опрос руководителей компаний в рамках глобального опроса PwC. Опрос был проведен среди руководителей более чем 100 компаний в различных секторах экономики, как частных так и государственных организаций. На данный момент идет обработка информации, и мы ожидаем, что к середине марта нынешнего года полный отчет будет уже готов. Предварительно могу отметить, что в 2022 году уровень оптимизма развития экономики и компаний Азербайджана остался достаточно высок. Конечно, есть и проблемы с различными аспектами ведения бизнеса. В первую очередь, это региональная и глобальная волатильность экономики. В рамках проведенного глобального опроса хочу подчеркнуть, что 40 процентов глав компаний считают, что они не выживут, если не начнут достаточно быстро реформироваться. В первую здесь речь идет о внедрении новых технологий и переквалификации кадров. Они видят также различные риски, которые существуют в мире, в том числе, инфляция, макроэкономическая нестабильность и геополитические конфликты, в частности, российско-украинская война. Резюмируя опрос, можно сказать, что в мире на бизнес оказывают влияние пять "мегатрендов": климатические изменения, технологии, демографические изменения, социальная нестабильность и деглобализация. В соответствии с нашим глобальным отчетом, именно с этими вызовами сталкиваются и будут еще сталкиваться бизнесы. Если бизнес не будет меняться, то компании не выживут", - сказал Мовлан Пашаев.

Также, он отметил, что реформы, проводимые правительством Азербайджана, должны создать благоприятную инвестиционную среду.

"Уже разрабатываются новые стратегии и наблюдается более эффективный подход к работе со стороны министерств, госслужб и агентств. Тот курс, который взял сегодня Азербайджан, направлен на либерализацию экономики, повышение эффективности работы предприятий, в том числе государственных, а также конкурентоспособности товаров и услуг на региональных и мировых рынках. Наша страна эволюционно движется к поставленным целям путем проведения глубоких институциональных и бизнес реформ", - сообщил управляющий партнер.

Пашаев, говоря об экономических зонах Азербайджана, подчеркнул, что Алятская свободная экономическая зона (СЭЗ), принесет огромную пользу экономике Азербайджана.

"В Азербайджане реализуется комбинированная модель свободных экономических зон, как с применением опыта различных стран, так и собственных инициатив. Любая экономическая зона не будет работать, пока не будет четкой регуляторной системы, пока инвесторы не будут понимать, что их ожидает там и какие будут для них преференции. Отмечу, что польза СЭЗ для нашей страны заключается в привлечении ноу-хау, еще большем укреплении имиджа страны, а также создании профессиональной и квалифицированной рабочей силы, ускорении развития различных секторов экономики. Напомню, что в Аляте уже начата реализация азербайджанской модели СЭЗ, которая отвечает интересам страны и должна способствовать привлечению дополнительных инвестиций", - заявил он.

Кроме того, говоря о финансовом секторе Азербайджана, Пашаев сообщил, что на протяжении долгих лет этот сектор считается передовым с точки зрения привлечения и использования технологий и развития кадров.

"Финсектор стабильно развивается. Однако, в изменяющейся конъюнктуре банкам, не только нашим, но и мировым, чтобы "выживать" необходимо внедрять новые инновации и продукты, сервисы и услуги", - добавил он.

Подытожив, Пашаев отметил, что стратегия PwC в Азербайджане прежде всего направлена на содействие местному бизнесу, как частному, так и государственному успешно трансформироваться и стать эффективным и конкурентоспособным.

"PwC нацелен на оказание помощи Азербайджану в развитии предприятий и бизнеса, усилении их конкурентоспособности, изменении структуры, совершенствовании ведения бизнеса в соответствии с теми вызовами, которые стоят перед нами. Эти риски будут еще как минимум 2-3 года и мы не ожидаем стабилизации глобальной экономики, она будет меняться. Азербайджан, как часть мировой экономики, однозначно будет подвержена этому влиянию. И мы помогаем бизнесу решать эти задачи для устойчивого развития общества в условиях стремительно меняющегося времени", - добавил он.