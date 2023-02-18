Названа протяженность построенных в Азербайджане в 2022 г. автодорог

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в прошлом году построило, реконструировало и отремонтировало 803,5 километра автомобильных дорог, проспектов и улиц.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в село Агалы Зангиланского района сказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По его словам, в 2021 году протяженность построенных и отремонтированных дорог составила 728,3 километра.

Из построенных в прошлом году дорог 243,3 км - республиканского значения, 398 км - местного значения. В течение 2022 года в городе Баку было реконструировано 171,2 километра дорог.