Официальный курс маната к мировым валютам на 20 февраля

БАКУ /Trend/ - 20 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,8165 маната, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8165 1 австралийский доллар AUD 1,1712 1 аргентинский песо ARS 0,0088 1 белорусский рубль BYN 0,6735 1 бразильский реал BRL 0,3293 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0941 100 южнокорейских вон KRW 0,1313 1 чешская крона CZK 0,0766 100 чилийских песо CLP 0,2155 1 китайский юань CNY 0,2477 1 датская крона DKK 0,2439 1 грузинский лари GEL 0,6449 1 гонконгский доллар HKD 0,2171 1 индийская рупия INR 0,0206 1 британский фунт стерлингов GBP 2,0454 100 индонезийских рупий IDR 0,0112 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1627 1 швейцарский франк CHF 1,8388 1 израильский шекель ILS 0,4798 1 канадский доллар CAD 1,2611 1 кувейтский динар KWD 5,5484 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,0196 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3839 1 мексиканский песо MXN 0,0927 1 молдавский лей MDL 0,0909 1 египетский фунт EGP 0,0556 1 норвежская крона NOK 0,1654 100 узбекских сомов UZS 0,015 1 польский злотый PLN 0,3817 1 российский рубль RUB 0,0229 1 сингапурский доллар SGD 1,2722 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2626 1 турецкая лира TRY 0,0901 1 тайваньский доллар TWD 0,056 1 таджикский сомони TJS 0,1656 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0462 100 японских йен JPY 1,268 1 новозеландский доллар NZD 1,0611