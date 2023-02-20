Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс маната к мировым валютам на 20 февраля

Экономика Материалы 20 февраля 2023 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 февраля

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 20 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,8165 маната, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,8165
1 австралийский доллар AUD 1,1712
1 аргентинский песо ARS 0,0088
1 белорусский рубль BYN 0,6735
1 бразильский реал BRL 0,3293
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
1 южноафриканский ранд ZAR 0,0941
100 южнокорейских вон KRW 0,1313
1 чешская крона CZK 0,0766
100 чилийских песо CLP 0,2155
1 китайский юань CNY 0,2477
1 датская крона DKK 0,2439
1 грузинский лари GEL 0,6449
1 гонконгский доллар HKD 0,2171
1 индийская рупия INR 0,0206
1 британский фунт стерлингов GBP 2,0454
100 индонезийских рупий IDR 0,0112
100 иранских риалов IRR 0,004
1 шведская крона SEK 0,1627
1 швейцарский франк CHF 1,8388
1 израильский шекель ILS 0,4798
1 канадский доллар CAD 1,2611
1 кувейтский динар KWD 5,5484
1 казахский тенге KZT 0,0038
1 кыргызский сом KGS 0,0196
100 ливанских фунтов LBP 0,0113
1 малайзийский ринггит MYR 0,3839
1 мексиканский песо MXN 0,0927
1 молдавский лей MDL 0,0909
1 египетский фунт EGP 0,0556
1 норвежская крона NOK 0,1654
100 узбекских сомов UZS 0,015
1 польский злотый PLN 0,3817
1 российский рубль RUB 0,0229
1 сингапурский доллар SGD 1,2722
1 саудовский риал SAR 0,4533
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2626
1 турецкая лира TRY 0,0901
1 тайваньский доллар TWD 0,056
1 таджикский сомони TJS 0,1656
1 новый туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0462
100 японских йен JPY 1,268
1 новозеландский доллар NZD 1,0611

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости