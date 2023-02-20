В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Венгрии, Будапеште, в рамках 9-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве труда и социальной защиты населения, в бизнес-форуме приняли участие 87 компаний: 26 - из Азербайджана, 61 - из Венгрии.

Сопредседатель совместной комиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель от Венгрии, министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто выступили на закрытии бизнес-форума. Было подчеркнуто, что в результате усилий глав Азербайджана и Венгрии и подписанных ими важных документов повестка сотрудничества двух стран постоянно расширяется. Отмечено, что развитие сотрудничества между деловыми кругами двух стран является одной из основных целей деятельности Совместной межправительственной комиссии, и этой цели служат также бизнес-форумы, организованные в Баку и Будапеште.

Кроме того, отмечалось, что заинтересованность венгерских бизнесменов в участии в масштабных строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, вызывает удовлетворение, и в целом участие дружественных стран в этих работах имеет приоритетное значение.

Руководитель Азербайджанского фонда содействия экспорту и инвестициям (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев проинформировал о целенаправленной работе, проводимой в Азербайджане по развитию предпринимательства, улучшению деловой и инвестиционной среды, достигнутых успехах.

Заместитель председателя правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны Исмаил Манафов рассказал о важном значении Алятской свободной экономической зоны для инвесторов.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов проинформировал о мерах поддержки со стороны Агентства деятельности бизнесменов, налаживании сотрудничества между ними и реализации совместных инициатив.

Выступившие на бизнес-форуме венгерские бизнесмены отметили, что работа по расширению венгерско-азербайджанских связей вызывает удовлетворение, создаются благоприятные условия для развития связей между бизнесменами двух стран.

На бизнес-форуме были проведены встречи между бизнесменами, обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.