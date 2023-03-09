Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

AZPROMO и Агентство инвестиций и развития Латвии подписали меморандум о взаимопонимании

Экономика Материалы 9 марта 2023 16:33 (UTC +04:00)
AZPROMO и Агентство инвестиций и развития Латвии подписали меморандум о взаимопонимании

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подпсало меморандум о взаимопонимании с Агентством инвестиций и развития Латвии.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что достижение этого соглашения будет способствовать укреплению двусторонних экономических отношений и реализации совместных инвестиционных проектов.

"На встрече с руководителем секретариата президента Латвии Андрисом Тейкманисом мы обменялись мнением по развитию двусторонних отношений между нашими странами, обсудили текущее состояние торгово-экономических отношений и потенциальные возможности сотрудничества. Также, между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана и Латвийским агентством инвестиций и развития был подписан меморандум, который будет способствовать укреплению двусторонних экономических отношений и реализации совместных инвестиционных проектов", - говорится в публикации министра.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости