Азербайджанская инвесткомпания повторно получит лицензию по управлению инвестфондами

БАКУ /Trend/ - Инвестиционная компания ЗАО InvestAZ планирует повторно подать заявку на получение лицензии по управлению инвестиционными фондами после внесения поправок в закон «Об инвестиционных фондах» в 2023 году, сказали во вторник Trend в ЗАО.

В компании отметили, что лицензия ООО Invest-AZ Asset Management, которая аннулирована, предполагала управление портфелем инвестиционных фондов.

"Инвестиционный фонд должен был быть создан в течение определенного периода в соответствии с требованием этой деятельности. Действие лицензии приостановлено просто потому, что активной деятельности в этом направлении не велось, а инвестиционный фонд не создавался", - сказали в компании.

В ЗАО подчеркнули, что лицензия инвестиционной компании InvestAZ является бессрочной, компания продолжает свою деятельность по обслуживанию клиентов.

Отметим, что 13 марта стало известно об отзыве Центробанком Азербайджана лицензии ООО Invest-AZ Asset Management, занимавшегося деятельностью по управлению инвестиционными фондами.