Fitch Ratings подтвердило рейтинг Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на агентство, прогноз рейтинга подтвержден как "позитивный".

"Поддержку рейтингу оказывают очень сильный внешний баланс Азербайджана, самый низкий государственный долг в группе аналогов, а также гибкость финансирования за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния", - говорится в сообщении агентства.

Fitch отмечает, что "Позитивный" прогноз отражает усиление внешних и фискальных резервов в связи с высокими ценами на энергоносители, а также большее ограничение расходов, которые будут подкреплены последовательным применением восстановленного бюджетного правила.

Кроме того, Fitch прогнозирует рост чистой позиции активов суверенных кредиторов Азербайджана на 10,9 процентных пункта в 2023-2024 годах до 68,7 процента ВВП, что является самым высоким показателем в рейтинговой группе аналогов.

Fitch также отмечает стабильное улучшение показателей банковского сектора Азербайджана.

"Коэффициент просроченных кредитов на конец 2022 года снизился до 2,9 процента (6,1 процента на конец 2020 года), рентабельность среднего капитала составила 17,3 процента, адекватность капитала первого уровня находится на достаточном уровне - 15,2 процента, долларизация по вкладам и депозитам снизилась до 48 процентов в 2022 году". - говорится в сообщении.

Кроме этого, аналитики Fitch считают, что надзор со стороны регулятора в банковском секторе улучшается.

Отметим, что Fitch Ratings Inc. является одним из авторитетных мировых рейтинговых агентств. Целью агентства является предоставление бизнес-аналитики для повышения эффективности принятия решений и снижения бизнес-рисков для своих клиентов.