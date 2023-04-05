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Центробанк Азербайджана приостановил деятельность ряда страховых агентов

Экономика Материалы 5 апреля 2023 17:08 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана приостановил деятельность ряда страховых агентов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана приостановил действие лицензий трех страховых брокеров и шести юридических лиц, занимающихся деятельностью страхового агента.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе регулятора, отзыв лицензий основан на решении Центрального банка от 4 апреля 2023 года в связи с непредоставлением соответствующего отчета согласно статье 106.1.10 закона "О страховой деятельности".

"Деятельность страховых агентов приостановлена на три месяца", - говорится в сообщении ЦБА.

Наименование держателя лицензии Дата выдачи лицензии Номер лицензии
1 ООО “AZ Group Sığorta Agentliyi” 16.05.2019 SA-050
2 ООО “CİB Sığorta Agentliyi” 01.12.2022 SA-0264
3 ООО “Çətir Sığorta Agentliyi” 30.03.2012 000606
4 ООО “Güvən Sığorta Agentliyi” 18.02.2015 080656
5 ООО “Qarant Sığorta Agenti” 01.07.2009 000226
6 ООО “Progress-Sığorta Agentliyi” 29.02.2016 088992
7 ЗАО “Buta Sığorta və Təkrar Sığorta Brokeri” 10.05.2019 SB-005
8 ООО “Odlar Yurdu Sığorta Brokeri” 05.11.2014 080624
9 ООО “Sizin Sığorta Brokeri” 02.10.2017 SB-002
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