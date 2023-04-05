Центробанк Азербайджана приостановил деятельность ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана приостановил действие лицензий трех страховых брокеров и шести юридических лиц, занимающихся деятельностью страхового агента.
Как сообщили в среду Trend в пресс-службе регулятора, отзыв лицензий основан на решении Центрального банка от 4 апреля 2023 года в связи с непредоставлением соответствующего отчета согласно статье 106.1.10 закона "О страховой деятельности".
"Деятельность страховых агентов приостановлена на три месяца", - говорится в сообщении ЦБА.
|№
|Наименование держателя лицензии
|Дата выдачи лицензии
|Номер лицензии
|1
|ООО “AZ Group Sığorta Agentliyi”
|16.05.2019
|SA-050
|2
|ООО “CİB Sığorta Agentliyi”
|01.12.2022
|SA-0264
|3
|ООО “Çətir Sığorta Agentliyi”
|30.03.2012
|000606
|4
|ООО “Güvən Sığorta Agentliyi”
|18.02.2015
|080656
|5
|ООО “Qarant Sığorta Agenti”
|01.07.2009
|000226
|6
|ООО “Progress-Sığorta Agentliyi”
|29.02.2016
|088992
|7
|ЗАО “Buta Sığorta və Təkrar Sığorta Brokeri”
|10.05.2019
|SB-005
|8
|ООО “Odlar Yurdu Sığorta Brokeri”
|05.11.2014
|080624
|9
|ООО “Sizin Sığorta Brokeri”
|02.10.2017
|SB-002