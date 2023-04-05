Центробанк Азербайджана приостановил деятельность ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана приостановил действие лицензий трех страховых брокеров и шести юридических лиц, занимающихся деятельностью страхового агента.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе регулятора, отзыв лицензий основан на решении Центрального банка от 4 апреля 2023 года в связи с непредоставлением соответствующего отчета согласно статье 106.1.10 закона "О страховой деятельности".

"Деятельность страховых агентов приостановлена на три месяца", - говорится в сообщении ЦБА.