Казахстан нацелен на заполнение трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан - министр

БАКУ /Trend/ - Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) заполнен на 40 процентов, и остается доступным для перевалки объем в 20 миллионов тонн, на который мы нацелены.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах 19-го заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.

Он добавил, что соглашение, подписанное между нефтегазовыми компаниями Азербайджана и Казахстана, SOCAR и КазМунайГаз, рассчитано на перевалку 1,5 миллиона тонн нефти.

«Уже в марте этого года было перевалено 20 000 тонн по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан, и на апрель планируется перевалка 125 000 тонн. Казахстанские недропользователи рассматривают первые объемы нефти как пилотные для того, чтобы протестировать маршрут», - подчеркнул Жумангарин.

Он отметил укрепление сотрудничества и по другим направлениям, в частности в сфере торговли.

«По казахстанской статистике наш взаимный товарооборот достиг почти 500 миллионов долларов», - заключил Жумангарин.

Напомним, что в Баку состоялось 19-е заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.