Турция смогла войти в тройку стран, принимающих больше всего туристов - министр

БАКУ /Trend/ - Турции удалось войти в тройку стран, принимающих наибольшее количество туристов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой во время выступления на открытии Международной выставки туризма и путешествий Восточного Средиземноморья (EMITT).

"В начале 2022 года мы были нацелены на то, чтобы привлечь 42 миллиона туристов и 35 миллиардов долларов дохода. Мы пересмотрели эту цель три раза в течение года. К концу года наши доходы от туризма достигли 46,3 миллиарда долларов, а количество посетителей - 51,4 миллиона человек. Нам удалось войти в тройку стран, принимающих больше всего туристов. Мы смогли очень хорошо справиться с кризисом и стать страной с лучшими показателями после кризиса. Показатели говорят о том, что Турция поднялась до суперлиги в туризме. Мы объявили о нашей цели на 2028 год - 90 миллионов туристов и 100 миллиардов долларов дохода", - сказал министр.

Отметим, что странами, принимающими наибольшее количество туристов в мире, являются Франция, США, Турция, Испания, Мексика, Россия, Италия, Китай, Великобритания и Германия.