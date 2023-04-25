В Карабахе будут созданы зоны, свободные от инфекционных болезней животных - Гошгар Тахмазли

БАКУ /Trend/ - I Государственная программа "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана предусматривает план специальных мероприятий по созданию зон, свободных от инфекционных болезней животных.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли после мероприятия в Баку, организованного Агентством пищевой безопасности, Всемирной организацией здоровья животных, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Организацией экономического сотрудничества (ОЭС).

Он отметил, что совместно с главным ветеринарным инспектором республики, экспертами Всемирной организации здравоохранения животных и других международных организаций, таких как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), был проведен осмотр освобожденных от оккупации территорий.

"Определены приоритеты относительно того, в каких местах будут созданы зоны, свободные от инфекционных болезней животных",- сказал Тахмазли.