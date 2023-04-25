Словакия может стать для Азербайджана очень перспективным партнером по распределению газа в другие части Европы - министр

СОФИЯ /Trend/ - Словакия может стать для Азербайджана очень перспективным партнером по распределению газа в другие части Европы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам министр экономики Словакии Карел Хирман в кулуарах церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями "Булгартрансгаз" (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

«Словакия является одним из участников подписываемого сегодня меморандума о поставках азербайджанского газа по «Кольцу солидарности» вместе с Болгарией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном. Азербайджан является очень привлекательным источником газа. Мы знаем, что азербайджанская нефть транспортируется в наш регион, на нефтеперерабатывающие заводы. Я надеюсь, что мы сможем наладить долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном и на газовом рынке. Словакия к этому готова. У нас имеются трубопроводы, коридоры, у нас есть связи с Польшей, со всеми нашими соседями, Чехией и другими странами. Поэтому мы можем быть для Азербайджана очень перспективным партнером по распределению газа в другие части Европы. У нас есть газовые хранилища, и SOCAR может стать для нас важным партнером», - сказал он.