Перекраивая энергетическую карту Евразии: Президент Ильхам Алиев в очередной раз предлагает разрешение газового кризиса

БАКУ /Trend/ - В то время как Европа пытается найти способы предотвратить энергетический кризис, Азербайджан в очередной раз пришел на помощь странам региона. Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между болгарской «Булгартрансгаз», румынской «Трансгаз», венгерской FGSZ, словацкой Eustream и Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR), который был подписан вчера в Софии, является еще одним шагом по укреплению энергетического сотрудничества между Азербайджаном и странами ЕС.

Суть этого документа, подготовленного в рамках инициативы "Кольцо солидарности" (STRING), предложенной Болгарией и поддержанной Европейской комиссией, заключается в обеспечении стабильных поставок природного газа в ЕС и Центральную и Юго-Восточную Европу. В рамках этой инициативы дополнительный газ будет поставляться по модернизированным газотранспортным сетям Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

Азербайджан играет особенно важную роль в реализации инициативы STRING. После церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании был открыт новый офис SOCAR в Софии. Более того, лицензия “SOCAR Trading” на осуществление торговли природным газом в Европе также уже утверждена.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии подписания, сегодня азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а начиная с этого года - в Румынию.

Более того, при условии, что вся необходимая инфраструктура будет готова, азербайджанский газ также достигнет Венгрии и Словакии к концу 2023 года.

Если в 2021 году поставки азербайджанского газа в Европу составляли 8 миллиардов кубометров, то в 2022 году поставки уже достигли 11 миллиардов кубометров. В этом году страна планирует увеличить экспорт газа в регион до 12 миллиардов кубометров. В общей сложности ожидается, что в 2023 году поставки азербайджанского газа на мировой рынок составят 24,5 миллиарда кубометров. И тот факт, что почти половина этого объема приходится на Европу, говорит сам за себя.

"Мы ведем переговоры с Албанией о строительстве местной газораспределительной системы, поскольку Южный газовый коридор пересекает территорию Албании, а также со Словакией как членом «Кольца солидарности». Уверен, что Словакия тоже скоро станет нашим партнером в области энергетики. Мы расширим географию поставок нашего газа с шести до как минимум десяти стран. Я говорю «как минимум», потому что думаю, что это еще не конец. Мы планируем расширение, поскольку наше присутствие на европейском газовом рынке будет еще больше", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В мероприятии в Софии приняли участие ряд высоких гостей, и ни один из них не удержался от слов благодарности и поддержки Азербайджану в его инициативах.

Президент Болгарии Румен Радев, выступая на мероприятии, отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером не только Болгарии, но и всего ЕС.

"Могу сказать, что сегодняшний успех во многом связан с надежным, долгосрочным стратегическим сотрудничеством между Болгарией и Азербайджаном. В последний год это сотрудничество весьма успешно развивалось и в настоящее время находится уже в новой плоскости. Президент Алиев доказал, что Азербайджан является надежным торговым партнером. Мне нечего добавить к тому факту, что уже больше года Азербайджан согласно контракту, подписанному нами более десяти лет назад, осуществляет надежные поставки в Болгарию. Несмотря на все глобальные политические факторы, Азербайджан строго соблюдает условия контракта", - сказал он.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, отметил, что поставки азербайджанского газа в настоящее время являются наиболее эффективным решением энергетического кризиса в Европе.

Министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, выступая в кулуарах церемонии в Софии, подчеркнул, что Азербайджан продолжает сохранять свою роль ключевого поставщика энергии в регионе.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на церемонии, также отметила, что Европейская комиссия продолжит работать с Азербайджаном, поскольку страна доказала, что является надежным партнером.

То, что Азербайджан сейчас делает для Европы, оказалось наиболее эффективным способом смягчить нарастающий энергетический кризис в регионе. И число тех, кто согласен с этим фактом, и тех, кто стремится к расширению сотрудничества с Азербайджаном, только растет. Подписав и приняв соглашения или декларации о стратегическом партнерстве с девятью государствами-членами ЕС, Азербайджан уже обеспечил прочные отношения с одной третью всех стран ЕС. И теперь, благодаря огромным усилиям, приложенным Азербайджаном в развитии и модернизации критически важной газовой инфраструктуры под руководством Президента Ильхама Алиева, Европа может пожинать плоды, и ошеломляющий энергетический кризис больше не кажется таким неразрешимым. Дальновидная энергетическая политика Президента Ильхама Алиева, которая стартовала еще в 2020 году, когда был запущен проект "Южный газовый коридор", сегодня доказывает себя пусть и не единственным, но наиболее успешным и правильным способом помочь Европе в эти трудные времена.