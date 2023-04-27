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Официальный курс маната к мировым валютам на 27 апреля

Экономика Материалы 27 апреля 2023 09:57 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 апреля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 апреля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8786 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8786

1 австралийский доллар

AUD

1,1246

1 аргентинский песо

ARS

0,0077

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,337

1 дирхам ОАЭ

AED

0,463

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0927

100 южнокорейских вон

KRW

0,1267

1 чешская крона

CZK

0,0799

100 чилийских песо

CLP

0,2111

1 китайский юань

CNY

0,2455

1 датская крона

DKK

0,252

1 грузинский лари

GEL

0,6805

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1208

100 индонезийских рупий

IDR

0,0116

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1649

1 швейцарский франк

CHF

1,9079

1 израильский шекель

ILS

0,4676

1 канадский доллар

CAD

1,2469

1 кувейтский динар

KWD

5,5537

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3814

1 мексиканский песо

MXN

0,0937

1 молдавский лей

MDL

0,0945

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,16

100 узбекских сомов

UZS

0,0149

1 польский злотый

PLN

0,4098

1 российский рубль

RUB

0,0207

1 сингапурский доллар

SGD

1,273

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2972

1 турецкая лира

TRY

0,0875

1 тайваньский доллар

TWD

0,0554

1 таджикский сомони

TJS

0,1563

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2716

1 новозеландский доллар

NZD

1,0442

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