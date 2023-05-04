Состоялось 56-е ежегодное заседание Совета управляющих АБР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 мая состоялась официальная церемония открытия 56-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Встреча, посвященная теме «Возрождение Азии: восстановление, воссоединение и реформы», впервые после начала пандемии COVID-19 прошла в очном формате. В форуме принял участие министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, который в рамках мероприятия провел также ряд двусторонних встреч

Выступая 4 мая на бизнес-сессии в рамках ежегодного заседания, министр Самир Шарифов рассказал о достижениях Азербайджана в социально-экономической сфере за последние годы. Министр назвал знаменательным событием то, что ежегодное заседание в этом году стало первым после пандемии, организованным в очном формате, отметил, что под руководством Масацугу Асакавы АБР даже в период пандемии продолжал функционировать как сильный, мобильный, актуальный и эффективный банк регионального развития, оказав серьезную поддержку странам-членам.

В своем выступлении министр финансов также рассказал о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана. Он отметил, что правительство Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева запустило программу "Большого возвращения", которая предусматривает проведение масштабных восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях и возвращение вынужденных переселенцев и беженцев в их родные села, поселки и города. Он отметил, что проводится деятельность по разминированию освобожденных от оккупации земель. Было сказано, что правительство Азербайджана за последние три года инвестировало в восстановление освобожденных территорий свыше 6,6 миллиарда долларов, а также подчеркнуто, что регион обладает большим экономическим потенциалом благодаря своему стратегическому географическому расположению.

В рамках заседания министр провел ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом АБР Масацугу Асакавой.