Экспорт газа из Азербайджана в Европу превысил 3,5 млрд кубометров - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 3,9 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом, как сообщает в пятницуTrend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что в целом экспорт газа вырос на 10,5 процента в годовом исчислении.

"В январе - апреле 2023 года Азербайджан экспортировал природный газ в Европу (3,9 миллиарда кубометров), Турцию (3,4 миллиарда кубометров) и Грузию (1,1 миллиарда кубометров). В отчетный период по TANAP в Турцию было экспортировано 1,9 миллиарда кубометров", - говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан экспортировал 26,3 миллиона тонн нефти. В отчетный период добыча нефти составила 32,6 миллиона тонн, а добыча газа - на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, экспортировано 22,3 миллиарда кубометров газа, это 47,7 процента от общего объема (46,7 миллиарда кубометров) производства газа.