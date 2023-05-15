Италия играет важную роль в развитии отношений между Азербайджаном и ЕС - министр

БАКУ /Trend/ - Италия играет важную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Европейским союзом, сказал министр экономики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе встречи с председателем комиссии по политике ЕС Сената Италии, сенатором Джулио Терци ди Сант’Агата, главой группы дружбы Италия-Азербайджан Марко Скурриа и членом группы Этторе Розато.

Об этом сообщили в понедельник Trend в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием отношений стратегического партнерства стран и расширяющимся сотрудничеством в сфере энергетики.

"Кроме того, была обсуждена роль межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, подчеркнуто, что Италия является не только основным торговым партнером, но и страной-импортером азербайджанской нефти и газа, а также играет важную роль в отношениях между Азербайджаном и Европейским союзом", - сказали в минэнерго.

На встрече состоялся обмен мнениями о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, а также о расширении сотрудничества в области электроэнергетики.