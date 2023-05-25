Банки в Азербайджане на валютном аукционе приобрели свыше $35 млн

БАКУ /Trend/ - 25 мая Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает в четверг Trend.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 35,8 миллиона долларов (рост по сравнению с предыдущим аукционом на 5,6 процента, или 1,9 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 33,9 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

Отметим, что с начала года на валютных аукционах было приобретено 1,47 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту был на аукционе, состоявшем 28 марта 2023 года – 96,3 миллиона долларов.

Напомним, что средний спрос на валютных аукционах, организованных Центральным банком Азербайджана в 2022 году, составил 52,4 миллиона манатов, в то время как предложение - 70 миллионов долларов.

Отметим, что к проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.