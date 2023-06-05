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Меняется порядок назначения главы Нахчыванского управления ЦБ Азербайджана

Экономика Материалы 5 июня 2023 10:22 (UTC +04:00)
Меняется порядок назначения главы Нахчыванского управления ЦБ Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Меняется порядок назначения руководителя Нахчыванского управления Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему закону, правление Центрального банка дает согласие на назначение и освобождение от должности руководителя Нахчыванского управления ЦБА председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно изменению, правление Центрального банка будет назначать и освобождать от должности руководителя Нахчыванского управления по согласованию с уполномоченным представителем соответствующего органа исполнительной власти в Нахчыванской Автономной Республике.

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