Образцы финотчетности избирательных комиссий будут определяться по согласованию с ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Образцы финансовых отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, будут определяться Центральной избирательной комиссией не позднее чем за 55 дней до дня голосования, по согласованию с Центральным банком Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению, порядок учета, отчетности по открытию и ведению специальных избирательных счетов, а также порядок поступления средств в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов и расходования средств, а также политических партий, блоков политических партий, агитационных групп по референдуму будут определяться Центральной избирательной комиссией по согласованию с Центральным банком не менее чем за 55 дней до дня голосования.

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