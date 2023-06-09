Счетная палата Азербайджана сможет проводить аудит в ЦБ только по одному направлению

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана сможет проводить аудит в Центральном банке только по одному направлению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили в ходе обсуждения изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" и другие законы, касающиеся этой сферы.

Он отметил, что среди ожидаемых нововведений в банках отмена требования об аттестации для главных бухгалтеров, руководителей филиалов, руководителей служб внутреннего аудита и др.

Кроме того, отменяется требование для банков по получению разрешения от Центрального банка на открытие филиалов, сказал Миркишили.