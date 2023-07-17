Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "Vitrum".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит на сумму 340 тысяч манатов ООО "Vitrum" для проекта развития стекольной промышленности", - говорится в публикации.

Напомним, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.

Согласно информации Фонда, из выданных кредитов 87,1 миллиона манатов приходятся на производство сельскохозяйственной продукции, 37,3 миллиона манатов - на производство и переработку промышленной продукции, 9,1 миллиона манатов - на туризм и 12,4 миллиона манатов - на другие отрасли.